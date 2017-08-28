Дослідники Запорізького національного університету завершили ювілейний археологічний сезон

Деталі серпня 28, 2017

У Запорізькому національному університеті завершилася археологічна практика для студентів історичного факультету. Юні дослідники під керівництвом науковців університету вивчали важливі історичні об’єкти Запорізької області.

У цій археологічній експедиції взяли участь близько 40 осіб, серед яких були не тільки першокурсники, для кого така практика обов’язкова, але й студенти 4-5 курсів, школярі з різних навчальних закладів міста. До речі, серед останніх є ті, хто вже визначився з майбутньою професією і планує наступного року вступати на історичний факультет Запорізького національного університету. Також до експедиції приєдналися випускники факультету минулих років, адже такі спільні розкопки перетворилися на гарну традицію для факультетської спільноти.

Так, у селі Юрківка (Оріхівського району) студенти разом із керівником практики – доцентом кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Михайлом Єльниковим – досліджували споруди епохи Середньовіччя. Вони оглянули залишки кам’яного будинку та зразки старовинних орнаментованих кахлів.

Ще одна археологічна експедиція уже традиційно працювала на унікальному археологічному об’єкті Мамай-Горі і курганному могильнику Солоха (біля села Велика Знам’янка Кам’янсько-Дніпровського району). Це – один із найбільших курганних заповідників у степовому Причорномор’ї. Тут досліджують сліди цивілізацій, починаючи від епохи бронзи та закінчуючи Середньовіччям.

Цьогорічний польовий сезон став ювілейним для істориків Запорізького національного університету. Уже 30 років поспіль майбутні історики під керівництвом завідувача навчально-наукової лабораторії археологічних досліджень, доцента Геннадія Тощева і доцента кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Світлани Андрух вивчають могильники Мамай-Гори.

За словами Геннадія Тощева, ювілейний археологічний сезон видався досить вдалим на знахідки. Так, на Мамай-Горі археологи дослідили низку ногайських поховань. Також під час археологічних робіт на курганному могильнику Солоха були виявлені 14 скіфських поховань. Тут знайшли вироби із заліза та бронзи (панцерні пластинки, залізні ножі, вістря списів та стріл, браслети), а також намиста зі склопасти різних форм та забарвлень, античний чорнолаковий посуд (залишки столових й тарних амфор). У результаті кількаденної напруженої роботи їм вдалося із уламків відтворити прекрасну амфору.

Варто відзначити, що археологічні артефакти, які знаходять під час розкопок викладачі та студенти історичного факультету, передаються на зберігання в Запорізький обласний краєзнавчий музей. Значна частина цих знахідок є окрасою його експозицій та викликає неабиякий інтерес у відвідувачів.

Прес-служба Запорізького національного університету