Кращі загальноосвітні навчальні заклади

Деталі серпня 28, 2017

Дві запорізькі школи потрапили в ТОП-100 рейтингу кращих загальноосвітніх навчальних закладів України. Це гімназія 28, яка зайнята 44 місце у всеукраїнському рейтингу, і гімназія 93,

яке зайняла 70-е місце. Даний рейтинг складено за результатами ЗНО-2017. Для загального рейтингу шкіл враховувалися всі отримані бали незалежно від предмета (за 200-бальною шкалою). Рейтинг складено за середнім арифметичним від всіх отриманих балів з усіх предметів в результаті ЗНО 2017.