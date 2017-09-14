«Мама + Я» допоможе знедоленим дітям розкрити свої таланти

Деталі вересня 14, 2017

“Запорізька правда” стала інформаційним партнером благодійного фестивалю творчості дітей-сиріт «Мама + Я», організованого однойменним благодійним фондом (м.Дніпропетровськ)

на чолі з директором Наталією Сивак. Захід 25 вересня 2017 року відбудеться у Запоріжжі на території ЦПКіВ«Дубовий гай».

Нагадаємо, торік аналогічним фестивалем творчості знедолених дітлахів “Талановиті діти України” наша газета розпочала свій мистецький марафон “Назустріч 100-річчю газети “Запорізька правда”, який триває вже рік, охоплюючи різноманітні сфери і галузі культурного життя в області, і завершиться 3 листопада нинішнього року в ознаменування видатної дати нашого видання.

Нинішній захід організує фонд, який має успішний 10-річний досвід проведення такого масштабного проекту в Дніпрі і Дніпропетровській області. Проект здобув підтримку місцевої влади, а також меценатів — ПАТ “Запоріжсталь” , ТОВ “ЗТМК”, підприємство «Градоліт», готель “Інтурист”,ресторанно-готельний комплекс “Сан райз”, спортивний клуб “Формат-1”.

Свою підтримку заходу надає і Запорізька обласна організація національної спілки журналістів України, голова Наталя Кузьменко.

Цей фестиваль єдиний проект і свято в Україні для дітей-сиріт, що має такий масштаб!Його учасники це діти з притулків, дитячих будинків, інтернатів, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу з усіх куточків Запорізької області.

- Наше спільне завдання підтримати сиріт, дати можливість дітям проявити свої таланти в творчості, в ужитковому народному мистецтві і отримати безцінну можливість спілкування із зовнішнім світом, зрозуміти, що вони не відділені від соціуму, а отримують підтримку і любов оточуючих, - запевняє директор благодійного фонду Наталя Сивак.

Традиційно у фестивалі також беруть учать професійні артисти, співаки, спортсмени, представники творчої інтелігенції, які в подальшому допомагають дітям реалізувати себе.

Зокрема, за ініціативою “Запорізької правди” свою підтримку фестивалю надає і друг запорізьких журналістів - творчий колектив Запорізького музичного училища ім.П.Майбороди. Як і торік,на фестивалі “Талановиті діти України”, нині директор музучилища, заслужений працівник культури України, володар гран-прі, дипломант і лауреат багатьох міжнародних конкурсів Сергій Пелюк забезпечить для переможців творчих музичних змагань сертифікати на вступ до підпорядкованого йому закладу освіти. Такий сертифікат забезпечить творчо обдарованим дітлахам можливість вчитися безкоштовно, отримувати стипендію і бути забезпеченим місцем у гуртожитку училища.

-Це хороший життєвий старт для дітей, позбавлених батьківської опіки,- говорить Сергій Олександрович. - За чотири роки навчання у нашому училищі випускники отримають диплом, а разом з ним і робоче місце, а значить — надійні орієнтири і підтримку у житті.

Прграма фестивалю насичена різноманітними творчими подіями. Організаторам допомагатимуть волонтери, які проводитимуть майстер-класи для учасників заходу. Впродовж цілого дня на центральній естраді фестивалю відбудеться три концертних заходи за участю дітей -сиріт (о10.30, 12.00,14.00).

В рамках фестивалю соціальним установам і ДБСТ буде надана гуманітарна допомога для вирішення потреб і розвитку здібностей дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Крім того, проект активно і результативно допомагає в напрямку усиновлення дітей.

Давайте разом подаруємо нашим дітям свято і море позитивних емоцій!

Олександра Воронцова