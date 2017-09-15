Шановний колеги, дорогі ветерани!

Прийміть щирі вітання і найкращі побажання з нагоди відзначення професійного свята
ДНЯ РЯТІВНИКА!
Відзначення цього свята є державним визнанням неоціненного внеску аварійно-рятувальних служб, пожежно-рятувальних підрозділів, інших спеціальних формувань, а також громадян у справу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, захисту життя і здоров’я людей.
Тож, у цей святковий день бажаю Вам міцного козацького здоров’я, сімейного затишку та благополуччя, побільше життєвих благ і якомога менше тривожних хвилин. Нехай мир і злагода панують у Вашій домівці, а Господь Бог оберігає Вас від усіх негараздів.
З повагою,
начальник ГУ ДСНС України
у Запорізькій області генерал-майор
служби цивільного захисту О. М. Лепський
17.09.2017 р.
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