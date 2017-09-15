Friday, September 15, 2017
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Шановний колеги, дорогі ветерани!

Деталі
вересня 15, 2017

Прийміть щирі вітання і найкращі побажання з нагоди відзначення професійного свята

ДНЯ РЯТІВНИКА!


Відзначення цього свята є державним визнанням неоціненного внеску аварійно-рятувальних служб, пожежно-рятувальних підрозділів, інших спеціальних формувань, а також громадян у справу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, захисту життя і здоров’я людей.
Тож, у цей святковий день бажаю Вам міцного козацького здоров’я, сімейного затишку та благополуччя, побільше життєвих благ і якомога менше тривожних хвилин. Нехай мир і злагода панують у Вашій домівці, а Господь Бог оберігає Вас від усіх негараздів.

 

З повагою,
начальник   ГУ   ДСНС  України
у Запорізькій області генерал-майор
служби цивільного захисту                    О. М. Лепський


17.09.2017 р.

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