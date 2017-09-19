Чи знаєте ви сучасну українську літературу і кого із авторів полюбляєте найбільше?

Деталі вересня 19, 2017

Олександр Мокрієнко, фотограф:

-Із сучасних українських авторів,на жаль не знаю нікого. Так вийшло. мабуть

вихован на іншій літературі ? Дуже люблю класику, і мирову, і російську.Чи можно вважати М.В. Гоголя українським письменником? Я перечитав всі його великі твори. Хоча часу читати майже немає, тому я слухаю аудиокниги в дорозі. Переслухав всього Достоєвського, Тургеніва, та Чехова.

Ігор Ткачов, менеджер:

-Я не читаю сучасну українську літературу. Белетристика взагалі мене не цікавить. Я читаю мотиваційну літературу, твори європейських та російських бізнес-тренерів.

Олександра Давиденко, журналіст:

-Я знаю сучасну українську літературу, не все одобрюю, не все люблю. Читаю інколи Андрія Кокотюху, це журналіст, який став письменником, його романи з розряду «прочитав і забув». Перечитувала Василя Шкляра, це складна література. Люблю твори Ліни Костенко. Із «несучасних» авторів читаю твори Загребельного.

Олена Щербань народна майстриня с. Опішня Полтавська обл :

-Я дуже люблю Шевчука Валерія, немає більш жорсткішого серед українських авторів, ніж Шевчук, читаю твори Марії Матіос, дуже люблю Оксану Забужко, обожнюю Ліну Костенко, Василь Шкляр надто заважкий для мене.

Евген Спежаков, блогер:

-Сучасну украіньску літературу читаю надто рідко. Через свою роботу і професійну діяльність часу для читання майже немає. Потрібно ще займатися домом, родиною, в мене онука росте. Намагаюсь встигати поцікавитись новинками наших видавництв. Ось,чекаю наступну книжну толоку, там буде нагода поспілкуватись з українськими авторами.

Марина Кравцова, пекар:

-Сучасна українська література мені не знайома, мабуть тому,що я більш читаю інтернет, повідомлення в соцмережах, новини, цікаву для мене інформацію про інтер'єри, кухню, різні кумедні життеві історіі,

аніж друковані книжки.