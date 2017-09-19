Tuesday, September 19, 2017
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Академічний ансамбль НГУ на Запорізькій Січі

Деталі
вересня 19, 2017

16 вересня, культурні діячі з Академічного ансамблю пісні і танцю Національної гвардії України разом з представниками військової частини 3029 відвідали Запорізьку

Січ, що на острові Хортиця.
Військовослужбовцям з ансамблю влаштували традиційну екскурсію на Січ, яка відображає тодішній побут Запорізький козаків. Прогулюючись по козацькому містечку артисти із захватом роздивлялись музейні експонати: - різноманітні види зброї козаків – від шабель до гармат; предмети побуту та курені, які дуже реалістично відображують тодішні часи. Разом з тим гості мали змогу побачити величність та неповторність краси острову Хортиця та Дніпровських порогів. Та сфотографуватися на фоні легендарного ДніпроГЕСу.
На обличчях військовослужбовців з ансамблю сяяли посмішки. Це стовідсотковий заряд енергією перед концертом для  гвардійців зі всього Запорізького гарнізону, який, до речі, відбудеться сьогодні о 15:00, у Запорізькій обласній філармонії (концертний зал ім. Глінки). Вхід вільний.
«Неймовірно красиво! Стільки всього, що аж “очі розбігаються”. Нарешті я побувала в цьому місці і маю можливість зробити пам’ятні фото. Остров Хортиця – дивовижне місце в Україні!» - поділилась враженнями заслужена артистка України, вокаліст ансамблю Ганна Петраш.

 


Олег Соловйов

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