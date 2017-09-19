Футболісти ФК «Гепард» вивчали Козацькі традиції

Деталі вересня 19, 2017

У неділю, футбольна команда військової частини 3029 разом з дружинами та дітьми відвідали Козацьке містечко – Запорізьку Січ, що на острові Хортиця та прийняли участь

у недільному молебні у храмі Покрови Присвятої Богородиці, яка розташована на території історико-культурного комплексу.

Деякі родини спортсменів уперше були на Січі, та вони з великою радістю роздивлялись музейні експонати та фотографувалися поряд із ними. Екскурсовод розповідав гостям про те, як виникало козацтво та чому Запоріжжя вважається краєм цих шляхетних воїнів.

Футболісти були здивовані, що ще на ті часи козаки полюбляли «пінати» м’яча, та влаштовували між ротами своєрідні турніри. Тому не дивно, що команда 9-го полку оперативного призначення займає лідируючі позиції у турнірних таблицях.

«Цікава екскурсія, дуже сподобалось! Багато неймовірних фактів про козаків нам розповідав екскурсовод, як наприклад: до Січі, де ми зараз знаходимось, козаки не пускали жінок – це було суто чоловіче місце…» - поділився враженнями старший лейтенант Сергій Росул.



Олег Соловйов