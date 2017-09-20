Молитовний Майдан на Хрещатику на півмільйона голосів славив Господа Запорізька делегація у столиці взяла участь у святкуванні Дня подяки на вшанування 500-річчя Реформації

Деталі вересня 20, 2017

Вперше в Україні за ініціативи національної Ради євангельських протестантських церков День подяки відзначили як загальнонародне свято. Це свято в протестантських

українських церквах відзначалося з давніх давен, але кожна церква обирала свій день. Відрізнялися навіть його назви: День подяки або Жатва. В цей день Богові дякують за врожай, а в ширшому філософському розумінні за всі плоди життя, які він дає.

Святкування відбулося в рамках програми відзначення 500-річчя Реформації церкви – протестантизму. Тому на Хрещатик прийшли віруючі не якоїсь одної, а буквально всіх протестантських конфесій, які є в Україні: англікани, адвенстити сьомого дня, баптисти-євангелісти, лютерани, методисти, меноніти, пресвітеріани, п'ятидесятники, харизмати. Тут були й представники інших християнських конфесій та нехристиянських релігій, а також ті, хто лише шукає свою стежину до Бога. Чи не половина учасників Дня Подяки не належали до жодної з церков. Було багато киян, гостей з різних регіонів України, також чимало приїхало з територій, що межують з зоною бойових дій.

В цілому, на Хрещатик в честь Дня подяки віддати належне Господу за його любов і щедрість до своїх дітей вийшли щонайменше з півмільйона людей. Варто зазначити, що востаннє така величезна кількість громадян збиралась тут на Майдані під час Революції Гідності. Але в 2014-ому нас вивела спільна проблема, а тепер, в 2017-ому – спільна надія.

Святкові заходи на головній вулиці столиці тривали протягом всього дня. Від Київської міської державної адміністрації, де було встановлено центральну сцену, у напрямку Алеї Героїв Небесної сотні розмістилися величезні тематичні намети з християнською літературою, дитячі майданчики. Повсюди проводилися богослужіння, тривали фестиваль соціальних проектів, вуличний кінопоказ, концерт.

Значення Реформації для Європи, в цілому, і для України, зокрема, важко переоцінити. Про це говорили організатори на прес-конференції, що відбулася у КМДА за участю Павла Унгуряна, народного депутата України, голови оргкомітету з відзначення 500-річчя Реформації в Україні, Валерія Гілецького, віце-президента Парламентської асамблеї Ради Європи, Олександра Турчинова, секретаря РНБО України, Марка Прітчарда, депутата парламенту Великобританії, Романа Шеремети, провідного експерта з питань економічного розвитку України, Джорджа Роллера, керівника Центру державного управляння ім. Кеннеді при Конгресі США та Кірстен Хаглунд, титулованої «Місс Америка -2008» і популярної телеведучої, політичного коментатора багатьох американських телеканалів. Саме проголошена духовними лідерами, в першу чергу, Мартіном Лютером ідея особистої відповідальності людини перед Творцем, яка є наріжним каменем Реформаторського віровчення, стала запорукою подальшого ефективного розвитку європейських країн.

Саме протестантська етика, наголос на ролі освіти, перехід від монархії до парламентаризму спонукали і забезпечили колосальний економічний підйом в Європі,а згодом – і в Америці - пояснив експерт з економічних питань Роман Шеремета. - Сьогодні економічний ефект бачимо наочно: у протестантських країнах дохід на душу населення перевищує середній світовий показник на 13, 5 тис доларів США, у той час, як у католицьких країнах - на 3, 5 тис доларів, натомість, зокрема, у більшості мусульманських країн він на 7 тис доларів США нижчий.

Учасники прес-конференції відмітили нагальну потребу змін, духовних перетворень, що мають відбутися і напевне вже відбуваються у свідомості українців задля успішних реформ у всіх сферах нашого життя.

Готовність українців до такої трансформації підтвердила їх масштабна участь у заходах Дня подяки. Запорізька делегація була тут однією з найчисельніших.

До столиці на День подяки від Запорізької області прибули представники різних церков протестантського напрямку, - розповів голова Запорізького обласного оргкомітету з відзначення 500-річчя Реформації, керівник Запорізького міського центру допомоги Дмитро Матюхін. – Ми прагнемо конструктивних змін і докладаємо всіх зусиль, щоб процвітали наші родини, наше суспільство і наша держава.

Святкування Дня подяки ознаменувалося зустріччю із відомим на весь світ мотиваційним тренером і меценатом, легендарним оратором, письменником, мільйонером, лідером громадської організації «Життя без кінцівок» з Австралії Ніком Вуйчичем. Півмільйона українців надихалися виступом Ніка Вуйчича на Хрещатику. Щоб послухати промову найвідомішого мотиваційного спікера в світі, дехто навіть був змушений залізти на дерева. Такого ажіотажу організатори не очікували, але позитиву Ніка вистачило на всіх.

Як відомо, Нік Вуйчич народився з синдромом тетраамелії – рідкісним спадковим захворюванням, що призводить до відсутності чотирьох кінцівок. Однак це не заважає йому стрибати з парашутом, кататися на скейті, грати в футбол і займатися серфінгом. Він не пав духом, а своїм прикладом зумів надихнути мільйони людей. Цього разу австралієць приїхав в Україну вже вчетверте.

Мене найбільше надихає дух людей. Я бачу, що вони стали більш щасливими, підбадьореними. Більше людей моляться за країну. Мене надихає, коли я бачу, як одні українці допомагають іншим українцям. Я люблю Україну. Нехай Україна буде взiрцем принципів та цінностей для всього свiту. Нехай Бог благословить вашу країну, владу, мас-медіа i всі разом ми зможемо зробити Україну сильною, – зауважив він.

Любити всіх і себе – таким, яким ти є, і дякувати Богу за кожен день. Це філософія Ніка Вуйчича. Головне – зосереджуватися не на тому, чого ти не можеш, а на тому, що тобі може бути під силу.

Його слухали дорослі, і діти. У перших лавах перед сценою – основні слухачі Ніка. Люди з особливими потребами, зокрема ветерани АТО, які отримали поранення.

З пораненими бійцями АТО, які не мали можливості приїхати на Хрещатик, Нік зустрівся особисто. Адже кому, як не їм, найбільше нині потрібна підтримка.

Також Вуйчич поділився своїми враженнями від розмов з українцями.

На зустрічі був ветеран з особливими потребами. Він почув мою історію минулого разу, коли я був в Україні. За цей час він одружився, зараз його дружина вагітна. Для мене це неймовірно. Суть не в тому, щоб зібралося півмільйона людей, а в тому, щоб бодай одна людина змінила своє життя, – наголосив він.

До слова, виступ Вуйчича в Києві вже потрапив в Книгу рекордів: на ці збори прийшло більше 700 інвалідів-візочників. Просто неба стояли і слухали Ніка понад 500 000 українців, зокрема, ветерани АТО з протезами і на візках. А мільйони людей по всьому світу у 24 країнах дивилися пряму трансляцію з Києва, перекладену 9-ма мовами. Без перебільшення можна сподіватись, що День Подяки у Києві взагалі може започаткувати традицію його спільного святкування у Європі.

Олександра Воронцова, фото автора