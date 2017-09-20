Запорізькі католики у Фатімі молили Пресвяту Богородицю про мир в Україні

Деталі вересня 20, 2017

Всеукраїнське римсько-католицьке паломництво до Фатіми об’єднало три паломницькі групи з України, які вирушили різними маршрутами, щоби 13-14 вересня прибути до Фатімського

Санктуарію у Португалії для спільної молитви в намірах за мир в Україні. Захід очолив архієпископ Мечислав Мокшицький, Львівський митролит, голова Конференції римо-католицьких єпископів в Україні.

Прямуючи до Фатіми, група під проводом єпископа-помічника Харківсько-Запорізької дієцезії, настоятеля Запорізького приходу Яна Собіла , яка, окрім прихожан-запоріжців, також включала представників «Радіо Марія», журналу CREDO та Паломницького центру «Рафаїл», побувала у Ля Салетті - санктуарії у французьких Альпах, де Пресвята Діва Марія о 1846 році об'явилась двом дітям-пастушкам, щоби через них передати послання про навернення.

У Ля Салетт єпископ Ян Собіло очолив процесію Світла і провів святу месу в Базиліці Санктуарію. У заході, окрім українських паломників, взяли участь французи, італійці, поляки, словаки, угорці. Головною інтенцією української групи була молитва про припинення війни в Україні.

- У цьому паломництві, в дорозі з Ля Салетт через Люрд до Фатіми ми перед усім переживаємо і молимось за майбутнє нашої держави. Бог Отець через Діву Марію підказує нам, що треба бути уважними до голосу Божого: в Ля Салетт Марія звертає увагу на святкування неділі, щоби в цей день ми були на Літургії, дбали перед усім про духовні речі. І друге - просить нас стежити за своїми словами, щоби ми не проклинали нікого. Ісус нам говорить, щоби ми благословляли, навіть ворогів і молились за них. Просимо Господа, щоби у Люрді та Фатімі Він далі відкривав нам Своє слово для нашого народу і влади, яка несе відповідальність за майбутнє України. Просимо, нехай Бог через Діву Марію об'єднує наш народ, а особливо нехай будуть з'єднані в любові всі християни України», - поділився єпископ Ян Собіло, роздумуючи над словами, з якими Пресвята Діва Марія об'явилась дітям у Ля Салетт.

Перебування нашої делегації в Лурді було також дуже насиченим. Спочатку владика Ян Собіло разом із отцем Олексієм Самсоновим відслужили Месу в каплиці святої Анни. Проповідь виголосив правнук святого Ігнатія Лойоли, родич святої Єлизавети Угорської та племінник короля Бельгії – отець Пабло.

- Отець Пабло відтепер служитиме в Україні! Він сам висловив бажання приїхати в нашу державу та служити нам словом і ділом. Не так давно він приїздив у Запоріжжя, щоб проводити реколекції. Тепер залишиться з нами на ще триваліший термін. Отець уже вчить українську і знає кілька слів. Думаю, що з мовою проблем не буде, адже отець поліглот, знає щонайменше 6 мов: крім рідної іспанської (він з Мадрида), англійську, французьку, німецьку, польську і грецьку. Тішуся, що він має таке коріння, належить до родоводу святого Ігнатія Лойоли, а до того ще й благородну королівську кров, -розповів єпископ Ян.

Вранці, 13 вересня, українські паломники прибули до Фатіми. До славетного місця об’явлень Діви Марії трьом маленьким пастушкам.

У 100-у річницю цих об’явлень прочани з України молилися про мир у нашій державі. На сьогодні це найважливіше і найгарячіше молитовне прохання українців до Матері Божої, яка ціле сторіччя тому прийшла до людей, аби навчити їх, як можна відвернути війни та лиха…

Тут, у Фатімі зустрілися всі паломницькі групи, щоби взяти участь у Святій Месі, яку для всіх присутніх очолить кардинал П’яченца, президент благодійної організації «Церква у потребі». Наступного дня у Фатімі пройшов день України. Святу Месу для паломників очолив архиєпископ Мечислав Мокшицький, митрополит Львівський, голова Конференції єпископату України. Йому співслужили єпископи та священики з усіх римо-католицьких дієцезій України.

Господь через Марію відкрив нам слово Боже для України, - резюмував єпископ Ян Собіло.

Усіх запорізьких паломників відвідання священних місць об'явлень Діви Марії надихнуло зміцнювати свою віру в Бога і працювати заради прекрасного майбутнього рідного краю та Батьківщини.