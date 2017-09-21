Представниці міжфракційних депутатських груп «Рівні можливості» завітали до вільнянських колежанок на День міста

Деталі вересня 21, 2017

16 вересня у місті Вільнянськ святкують День міста та День визволення від фашистських загарбників. Це яскраве та душевне щорічне свято, на якому вшановують воїнів АТО, відзначають

нагородами видатних мешканців міста, виховують любов до рідного краю.

Цьоріч програма святкування Дня міста була особливою. На урочистостях біля Меморіального комплексу керівник проекту «Просування участі жінок у політиці та протидія ґендерним стереотипам» Тамара Огородова виступила з презентацією роботи міжфракційної депутатської групи «Рівні можливості» у Вільнянській міській раді та мережі міжфракційних депутатських груп «Рівні можливості» у Запорізькій області, вручила грамоти за активну роботу щодо впровадження принципів ґендерної рівності міському голові м. Вільнянськ Наталі Мусієнко та міжфракційній депутатській групі «Рівні можливості» у Вільнянській міській раді. Тамара Огородова наголосила на важливій ролі жінок у соціально-економічному розвитку міста.

Вже більше року, як створена міжфракційна депутатська група «Рівні можливості» у Вільнянській міській раді, яка активно займається вирішенням суспільно важливих питань. Підтримати колежанок і колег приїхали команда проекту та представниці міжфракційних депутатських груп «Рівні можливості»: голова групи у Запорізькій обласній раді Тетяна Ковиліна та представниця групи Ірина Максимова, голова Степногірської селищної ради Ірина Кондратюк, голова Балківської сільської ради Марія Радченко, голова міжфракційної групи у Василівській міській раді – Ніна Шиян і представниця групи Марина Цинкаленко, голова міжфракційної групи у Молочанській міській раді Олена Остролуцька та секретар ради Наталія Синиця,– секретар Балківської сільської ради Ірина Щербань.

На святкуванні Дня міста представниці групи поширили інформаційні флаєри «Чому ґендерна рівність важлива для соціально-економічного розвитку суспільства?» про ситуацію з ґендерною рівністю, важливість жіночого представництва у владі, роботу міжфракційної депутатської групи «Рівні можливості» у міській раді, які викликали зацікавленість у чоловіків і жінок.

Гості та представниці груп у Вільнянській міській і районній радах, голова Вільнянської районної ради Андрій Салякін обговорили подальшу співпрацю по впровадженню принципів ґендерної рівності, обмін досвідом. Зокрема, важливими аспектами є справедливий розподіл коштів завдяки ґендерно орієнтованому бюджетуванню, налагодження вертикалі співпраці з офісом уповноваженого з ґендерних питань у Кабінеті Міністрів через призначення на сесії уповноваженої особи з ґендерних питань у раді.

Учасниці заходи відзначили, що такі заходи дуже важливі, бо це об’єднує жінок-депутатів і міжфракційні депутатські групи «Рівні можливості», надихає на нові ініціативи у місцевих радах Запорізької області.

Більше інформації та фото – на сайті фонду

http://www.ednist-fond.com.ua/2017/09/19/presentation_meeting_in_vilnyansk/

Презентаційна зустріч у Вільнянську відбулася в рамках проекту «Просування участі жінок у політиці та протидія ґендерним стереотипам», який Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» реалізує в партнерстві з НДІ за підтримки Уряду Великої Британії через Фонд розвитку ефективного врядування.

Контактна особа: Оксана Дроздовська

098-44-201-78, 099-379-86-42, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.