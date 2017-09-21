Гідні представники мусульман Запорізького краю звершили паломництво у Святу землю

Деталі вересня 21, 2017

Голова мусульманської громади Мелітополя «Ірада» Сейтасан Аблаєв і глава Мелітопольського комітету сприяння поверненню кримських татар на історичну Батьківщину

«Азат» Ридван Ібраїмов зробили хадж - священну подорож до ісламських святинь в Саудівській Аравії.

За віруваннями мусульман, кожен мусульманин хоча б раз в житті повинен здійснити паломництво на святу землю в місяць Зуль-Хіджжа. Хадж - це найбільший обряд ісламу, який поряд з молитвами і постом, вважається одним із стовпів віри. У паломництві до святих місць ісламу мусульманин повинен постаратися бездоганно виконати всі необхідні ритуали хаджу, що послужить його очищенню, зміцненню віри, допоможе заслужити прощення Всевишнього Аллаха.

У цьому році понад 2 млн. Мусульман з 160 країн світу здійснили паломництво до Мекки і Медіни, побували в Мине, піднялися на священну гору Арафат, пройшли по стопах пророка Мухаммеда, взяли участь в церемонії побиття камінням шайтана. Серед цих мільйонів паломників була і делегація з 430 українських послідовників ісламу, а в її складі і двоє мелітопольців - Сейтасан Аблаєв і Ридван Ібраїмов.

Їх поїздка до Саудівської Аравії стала можливою завдяки запрошенню і фінансовій підтримці посольства Об'єднаних Арабських Еміратів в Україні. У священний місяць Рамадан в Мелітополь прийшла радісна звістка: посольство ОАЕ запрошує і допоможе у фінансуванні хаджу для трьох представників мусульманських громад Запорізької області. Серед 20 кандидатів запрошуюча сторона відібрала найактивніших і гідних.

Паломники побували в Медині, де відвідали труну пророка Мухаммеда, потім направилися в Мекку, де зробили належні обряди біля головної святині ісламу - мечеті Аль-Харам (Кааби), по тому у Міні на світанку піднялися на священну гору Арафат, здійснили обряд побиття камінням шайтана, повернулися в Мекку і там завершили хадж.

"Аллах дав сили зробити всі необхідні обряди. Ми перебували на святій землі, в піднесеній атмосфері радості і хвилювання, молитов і сподівання. Ми побували в гостях у Аллаха - це подія одне з найголовніших, найяскравіших в моєму житті. Ось вже тиждень, як я сиджу вдома, а все ще відчуваю піднесеність, наснагу, ту чудову енергетику, яка нас зарядила в священному подорожі по святих для кожного мусульманина місцях ", - говорить хаджі Сейтасан.