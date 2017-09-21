16.09.2017 на центральній вулиці м. Пологи відбулися заходи до 130-річчя м. Пологи.
Свято розпочали урочистим підняттям прапора міста під гімн м. Пологи.
Урочистою ходою учасники свята пройшли на центральну площу міста, де і відбувалися урочистості. У концерті взяли участь місцеві зірочки з дитячих садочків, Пологівської ДШМ, ЦКД «Гірник» та РБК. Представники ГО «Ветерани АТО Пологівщини» облаштували фотовиставку з проекту «Коло побратимів».
Організаторами було оформлено фотозону «Я люблю Пологи», виставку робіт майстрів народного мистецтва. Весь день працювала виїзна торгівля і дитячі атракціони.
Зі словами вітань виступили міський голова Юрій Коноваленко, голова райдержадміністрації Артур Крупський, голова районної ради Олександр Покутній.
Фінальним акордом концертної програми пологівських колективів було виконання флешмобу «З Україною в серці». На екрані демонструвалися фото сторінок книги, яку випустили до ювілею міста Пологи.
Зірковими гостями на святі були Асія Ахат, гурт «В&В Рrojekt» у складі Сергія Шамрая і Тетяни Мазур, Арсен Мірзоян, гурт «ТІК». Працював ди-джей Алекс-Dее і МС Діма Стас. Виступи Асії Ахат і гурту «ТІК» - це подарунок мешканцям міста від Народного депутата України Вадима Кривохатька.
Організатором святкового заходу виступила Пологівська міська рада.
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