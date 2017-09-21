«Золота Хортиця» розпочинає роботу

Деталі вересня 21, 2017

Про початок шостого відкритого фестивалю Альтернативного українського театру «Золота Хортиця» у прес-центрі ЗОО НСЖУ розповіли представники його оргкомітету. Це - Володимир

Назаренко, головний спеціаліст Департаменту культури й туризму Запорізької міської ради та творча група Запорізького муніципального театру–лабораторії «Vie»: Андрій Романов, головний режисер Запорізького муніципального театру танцю, Олександр Протип - другий режисер, Ольга Лещова – актриса. Вони запросили журналістів і мешканців нашого міста стати гостями та глядачами театрального тижня з 21 по 30 вересня цього року.

Фестиваль «Золота Хортиця» відкриється сьогодні о 16.30 виставою театру-лабораторії «Vie» «Кольоровий сон птаха» на майдані Маяковського. Вибір саме цього місця не випадковий, у проектах ця площа повинна була мати назву Театральна. Тут уперше в Запоріжжі городяни та гості міста побачать вуличний варіант вистави.

Метою фестивалю є розширення географії театрів, обмін досвідом у театральній галузі, навчання, взаємодія та спілкування театральних фахівців. У події візьмуть участь такі театри України, як: творче об’єднання «DIY-театр» (Харків), «PRO.Театр» (Запоріжжя), народний молодіжний театр «Мурашник» (Новомосковськ), театр-студія «Біла Ворона» (Київ), театр «ГаРмИдЕр» (Луцьк), «THEATRUM MUNDI» (Чернігів), театр сучасного діалогу (Полтава), театр «Сонях» (Рівне), Харківський театр для дорослих, театр-лабораторія «VIE» (Запоріжжя).

Експертами фестивалю запрошені фахівці: Неда Нежданова (Надія Мірошниченко) - драматург, культуролог, керівник відділу драматургійних проектів Національного центру театрального мистецтва ім. Леся Курбаса та Ігор Борис – доцент, заслужений діяч мистецтв України, декан факультету театрального мистецтва Харківської державної академії культури.

У рамках фестивалю «Золота Хортиця»-2017» з 22 по 30 вересня в приміщенні Запорізького муніципального театру-лабораторії «Vie» відбудеться показ вистав та проведення фахових майстер-класів від театрів-учасників та від незалежних театральних експертів.

Світлана КОСТЮК, фото Пилипа ЮРИКА