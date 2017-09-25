Кухні різних народів презентують у Мелітополі

Деталі вересня 25, 2017

У Мелітополі триває Всеукраїнський молодіжний міжнаціональний фестиваль „Віра. Надія. Любов”. Фестиваль проходить за ініціативи ВМГО Всеукраїнська громадська

організація „Соціальний вектор” за підтримки Міністерства молоді та спорту України та Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної держадміністрації.

Сьогодні в Центральній міській бібліотеці ім. М. Лермонтова відбулася презентація рецептів національної кухні народів «Кухня народів Північного Приазов’я».

Народна кухня - це така ж культурна спадщина народу як мова, література, мистецтво; це національне надбання, яким можна пишатися. Що ж характерно для кухні представників того чи іншого народу, що проживають в Приазов’ї?

В цьому запропонували розібратися бібліотекарі, запросивши гостей на презентацію книжкової виставки «Кухня народів Північного Приазов’я». На виставці зібрано найцікавіші книги з фондів бібліотеки, зокрема: «Национальные кухни наших народов», «Популярные книги мировой кухни», «Молдавская кухня», «Всё о еврейской кухне», «Крымская народная энциклопедия» та багато інших.

У виданні «Народи Північного Приазов’я» є спеціальний розділ, присвячений історії та традиціям кухні народів, що населяють наш край: українців, росіян, болгар, білорусів, кримських татар, євреїв, молдаван, поляків, німців, греків, албанців, чехів.

Гості дізналися про безліч блюд із картоплі, які можуть приготувати білоруси: комовики - найніжніші і дуже апетитні пиріжки з картопляного тіста, копитки - коржики з картоплі і борошна, запечені і проварені в бульйоні, цибрики - картопляні фрикадельки та традиційні картопляні млинці (деруни).

Самобутністю відрізняється молдавська кухня, традиційними для неї є страви з кукурудзи, квасолі, баклажанів, перців, томатів, капусти, гарбуза.

Всім відоме трепетне ставлення до своїх страв представників єврейського народу. Попри всю різноманітність відтінків, які єврейська кухня в себе ввібрала завдяки розселенню по всьому світу, її об’єднують деякі дуже стійкі традиції.

М’ясо, тісто, різноманітні овочі і фрукти, зелень, приправи - це найбільш характерні компоненти страв караїмської кухні. Найчастіше тут використовують баранину, менше - яловичину або птицю.

Особливе місце на книжковій виставці займають страви української кухні, меню якої різноманітне. Не перелічити всіх страв української кухні, без яких неможливо уявити наших обідів і вечерь. Як можна обійтися без українського борщу, галушок, вареників? Про ці страви, в народі складали вірші і пісні.

Серед гостей заходу були краєзнавці, викладачі та студенти МДПУ ім. Б. Хмельницького. Бібліотекарі, окрім книг, підготували й гастрономічні сюрпризи, зокрема бутерброди з салом.

Святкові заходи в Мелітополі тривають, серед «смачних подій» також проходить інтерактивний пізнавально-просвітницький лекторій «ТОП-10 кращих страв мелітопольських куховарів XIX століття» у Мелітопольському міському краєзнавчому музеї.