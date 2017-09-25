В Приморську проходить Собор болгар Таврії

Деталі вересня 25, 2017

23-24 вересня, в Запорізькій області проходить низка заходів з нагоди 155-ї річниці переселення болгар до Таврії. Святкові події відбуваються у Запоріжжі, Мелітополі, Приморському

та Бердянському районах.

Центральні заходи проходять у Приморську – сьогодні там відбувається VI обласний Собор болгар Таврії та етнографічна виставка «Болгарський побут, культура та історія». На святкові заходи прибула офіційна делегація Республіки Болгарія на чолі з головою Народних Зборів Дімітром Главчевим. До складу делегації увійшли представники різних парламентських груп та урядових організацій. В роботі собору беруть участь заступник голови-керівник апарату Запорізької облдержадміністрації Зінаїда Бойко, представники Запорізької обласної державної адміністрації, болгарська громада області, голова асоціації національних меншин Запорізької області Науфаль Хамдані, керівники національно-культурних товариств.

В Приморську учасників та почесних гостей Собору зустрів Комунальний заклад «Приморський регіональний українсько- болгарський багатопрофільний ліцей ІІ-ІІІ ступенів» Приморської міської ради Приморського району Запорізької області. Тут пройшов «круглий стіл», під час якого учасники обговорили актуальні питання етнонацінальної політики України. Про роль та місце представників болгарської діаспори Запорізького регіону в соціокультурному житті країни розповів директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної держадміністрації Владислав Мороко. Голова обласного товариства болгарської культури Василь Мітков відзначив, що в Запорізькій області спостерігається міцна підтримка та розуміння проблем національних меншин з боку керівництва обласної державної адміністрації.

Урочисті заходи Собору тривають у будинку культури Приморська. Тут відбулося урочисте Відкриття VI обласного Собору болгар Таврії, презентація болгарського національного подвір’я (побут, культура, кухня). Вячеславська, Мануйлівська, Гюнівська, Банівська, Коларівська сільські ради, села Лозуватка, Преслав, та Райнівка підготували свої експозиції.

Святковий концерт за участю болгарських творчих колективів з Одеської області, з міст Запоріжжя, Бердянська, Мелітополя, Бердянського, Приазовського, Приморського районів продемонстрував яскраву та самобутню культуру болгар. Подарунком до свята став виступ Чернігівського Академічного народного хору.

Далі заходи VI обласного Собору болгар Таврії триватимуть у Бердянську.