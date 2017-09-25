Monday, September 25, 2017
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Таємниці караїмської кухні відкривали у Мелітополі

Деталі
вересня 25, 2017

У Мелітополі триває Всеукраїнський молодіжний міжнаціональний фестиваль «Віра. Надія. Любов». Фестиваль проходить за ініціативи ВМГО Всеукраїнська громадська

організація „Соціальний вектор” за підтримки Міністерства молоді та спорту України та Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної держадміністрації.
23 вересня в рамках фестивалю у Мелітопольському інтеркультурному музеї «Кале» пройшов розважально-пізнавальний конкурс «Бабусині таємниці». Тут всіх бажаючих зустріла бабуся Соня з внучками – Настусею і Христинкою та юними помічницями з клубу «Факел». На заході були присутні мелітопольці та гості міста, які не тільки навчились готувати традиційні караїмські пиріжки, а ще й виготовляти «страви» з пластиліну. Наприкінці всі отримали цікаві призи і смаколики інтеркультурної кухні.
Також під час фестивалю «Віра. Надія. Любов». у Мелітопольському міському краєзнавчому музеї відбувся інтерактивний пізнавально-просвітницький лекторій «ТОП-10 кращих страв мелітопольських куховарів XIX століття». У центральній бібліотеці ім. М. Лермонтова Мелітополя пройшла виставка-рекомендація рецептів національної кухні народів Приазов'я. Фестиваль також презентував інтеркультурний фьюжн «Модна кухня», пройшли концертна програма та презентація національних костюмів.

 

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