Деталі вересня 25, 2017

У Мелітополі другий день триває Всеукраїнський молодіжний міжнаціональний фестиваль «Віра. Надія. Любов». Фестиваль проходить за ініціативи ВМГО Всеукраїнська

громадська організація „Соціальний вектор” за підтримки Міністерства молоді та спорту України та Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної держадміністрації.

24 вересня у Мелітополі пройшла урочиста хода проспектом ім. Б. Хмельницького за участю національно-культурних товариств та творчих колективів. Участь у святкових заходах в Мелітополі в неділю взяли голова обласної ради Григорій Самардак, заступник голови облдержадміністрації Едуард Гугнін, народний депутат України Ігор Артюшенко.

Під час ходи відбувалися імпровізовані виступи, вітання. Хода пройшла до ПК ім. Т. Шевченка, де відбувся концерт. Зацікавленість гостей свята викликали учасники свята в давніх німецьких костюмах, хлопці з кримськотатарським прапором і в старовинних костюмах. Біля палацу культури всіх радо привітали юнаки в грузинських національних костюмах. Тут же, біля фонтану, розгорнули свої виставки національні товариства – тут були вишивка «Білорусь ти моя синьоока!», експозиція з вірменським прапором, єврейська, ромська та інші виставки. Багато хто фотографувався на пам’ять із учасниками свята у фотозоні.