Чи ходите ви до бібліотеки і що саме там шукаєте?

Деталі вересня 26, 2017

Людмила Щербань, викладач музики:

- В інтернаті «Світанок», де я працюю є бібліотека, зараз там іде великий ремонт

і модернізація, щоб дітям було зручніше користуватися підручниками і художньою літературою. Сама я теж беру в бібліотеці методичну літературу, журнали, різні новинки. Приїздіть до нас в інтернат, побачите все на власні очі.

Константин Голенко, інженер-металург:

-Я не хожу до бібліотек. Всю інформацію, яка мене цікавить отримую в інтернеті.

Олег Держус, плавильщик єлектронно- променевой плавки:

-Колись раніше був читачем бібліотеки, вона біля мого дому на Запоріжжі Лівому. Зараз читаю книжки з інтернету. Хоча друкована книга для мене приємніша. Але для бібліотеки просто не маю часу.

Катерина Мамагулашвили, домогосподарка:

-Бібліотеку не відвідую. Я грузинка, і мені важко читати книги російською або українською. Раніше, коли жила в Грузіі і навчалась в школі, то багато читала книг із бібліотеки. Зараз в мене троє дітлахів, для них в нас вдома є потрібні и цікаві книжки.

Микола Зайцев, електромонтер:

Я не є читачем бібліотеки. Але книжки для читання купую в магазині. Ось, нещодавно купив Єсеніна. Раніше, коли навчався в університеті, то відвідував бібліотеку. А зараз, коли є інтернет, то ходити туди мабуть немає особливої потреби.

Олена Протасова, продавець:

-Активно відвідую бібліотеку. Мені подобаються саме друковані видання. В електронному вигляді книжки читати не люблю. В бібліотеці цікавлюсь новинками сучасних авторів, читаю прозу, а також детективи, містику і таке інше.

Людмила Себещук, пенсіонер:

- Нещодавно купувала планшет, від нього в мене боляче в очах, якось не те. А ось візьмеш друковану книгу, відчуєш її руками, це зовсім інша річ. Дуже люблю читати наші історичні книжки, наприклад про колишню Англію, про Україну багато читаю, і сучасних авторів теж дуже люблю, і прозу і поезі . А саме головне- люблю бібліотеку. Вважаю що бібліотеки дуже потрібні. Дай Боже, щоб вони були.