Tuesday, September 26, 2017
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Чи ходите ви до бібліотеки і що саме там шукаєте?

Деталі
вересня 26, 2017

Людмила Щербань, викладач музики:
- В інтернаті «Світанок», де я працюю є бібліотека, зараз там іде великий ремонт

і модернізація, щоб дітям було зручніше користуватися підручниками і художньою літературою. Сама я теж беру в бібліотеці методичну літературу, журнали, різні новинки. Приїздіть до нас в інтернат, побачите все на власні очі.
Константин Голенко, інженер-металург:
-Я не хожу до  бібліотек. Всю інформацію, яка мене цікавить отримую в інтернеті.
Олег Держус, плавильщик єлектронно- променевой плавки:
-Колись раніше був читачем  бібліотеки, вона біля мого дому на Запоріжжі Лівому. Зараз  читаю книжки з інтернету. Хоча друкована книга для мене приємніша. Але для бібліотеки просто не маю часу.
Катерина Мамагулашвили, домогосподарка:
-Бібліотеку не відвідую. Я грузинка, і мені важко читати книги російською або українською. Раніше, коли жила в Грузіі і навчалась в школі, то багато читала книг із бібліотеки. Зараз в мене троє дітлахів, для них в нас вдома є потрібні и цікаві книжки.
Микола Зайцев, електромонтер:
Я не є читачем бібліотеки. Але книжки для читання купую в магазині. Ось, нещодавно купив Єсеніна. Раніше, коли навчався в університеті, то відвідував бібліотеку. А зараз, коли є інтернет, то ходити туди мабуть немає особливої потреби.
Олена Протасова, продавець:
-Активно відвідую бібліотеку. Мені подобаються саме друковані видання. В електронному вигляді книжки читати не люблю. В бібліотеці цікавлюсь новинками сучасних авторів, читаю прозу, а також детективи, містику і таке інше.
Людмила Себещук, пенсіонер:
- Нещодавно купувала планшет, від нього в мене боляче в очах, якось не те. А ось візьмеш друковану книгу, відчуєш її руками, це зовсім інша річ. Дуже люблю читати наші історичні книжки, наприклад про колишню Англію, про Україну багато читаю, і сучасних авторів теж дуже люблю, і прозу  і поезі . А  саме головне- люблю бібліотеку. Вважаю що бібліотеки дуже потрібні. Дай Боже, щоб вони були.

 

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