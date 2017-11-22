Дмитро Зусманович: «Збереження культурної спадщини повинно увійти в моду»

Деталі листопада 22, 2017

Запорізький бізнесмен і меценат Дмирий Зусманович, відомий своїми видатними культурними проектами далеко за межами нашого регіону і країни, взяв участь в роботі Санкт-Петербурзького міжнародного культурного форуму і здобув високу відзнаку Європейської Ліги Співдружностей – Медаль «За заслуги в культурі і мистецтві».

Ця унікальна культурна подія світового рівня здобула славу авторитетного дискусійного майданчика, який щорічно збирає кілька тисяч експертів в галузі культури з усіх континентів. У числі учасників Форуму побували художній керівник-директор Маріїнського театру Валерій Гергієв, письменник, Нобелівський лауреат Ван Мен, кінорежисер Йос Стеллінг, екс-директор британського музею Вікторії та Альберта Мартін Рот, режисер Емір Кустуріца, актор і режисер Рейф Файнс, музикант і композитор Максим Дунаєвський, глава кіноконцерну «Мосфільм» Карен Шахназаров, соліст балету Андріс Лієпа і багато інших. З кожним роком коло учасників розширюється: за п'ять років кількість відвідувачів зросла в сотні разів, досягнувши в минулому році рекордного відвідування - 20 тисяч осіб з 91 країни світу.

Форум розвивається паралельно в декількох напрямках. Велика ділова програма являє інтерес для фахівців різних сфер діяльності, тут створені умови для реалізації проектів і підписання угод в галузі культури. В рамках форуму діє розважальна та освітня програма - проходять дискусії, лекції та майстер-класи від кращих практиків і теоретиків мистецтва, конференції, вистави, виставки, кінопрем'єри, доступні для всіх зареєстрованих учасників. Також вже два останні роки поспіль проходить фестивальна програма «Під егідою Форуму»: в нинішньому році це близько двохсот знакових для світової громадськості культурних і освітніх заходів.

З 2016 окрему ділову та культурну програму в рамках Форуму пропонує країна-гість. Статус країни-гостя на VI Форумі отримала Японія, яка представила Театр Сузукі в Тозі.

Ділова програма Форуму - територія гармонізації інтересів представників бізнес-спільноти та культури, громадських діячів і меценатів - представлена ​​роботою 14 секцій, керівниками яких з року в рік стають видатні діячі культури, що формують порядок денний світового масштабу.

Секція «Збереження культурної спадщини», до роботи в якій безпосередньо і був запрошений запорізький бізнесмен і меценат Дмитро Зусманович, до складу Форуму була включена в 2014 році, і з тих пір є однією з ключових. Збереження культурної спадщини - пріоритетний міжнаціональний проект. Євросоюз оголосив наступний 2019 рік Роком європейської культурної спадщини.

В рамках роботи секції її учасники, які представляють різні країни світу, об'єднали досвід по збереженню культурної спадщини. Обговорили можливості використання нових технологій і старих методів, проблеми міжнародного законодавства. Ключовими стали дискусії про охоронну діяльність в зонах збройних конфліктів і про долі культурно-історичної спадщини країн пострадянського простору. Обговорювалися проблеми збереження підводної і кінного культурної спадщини, про що експертне співтовариство згадує не часто.

- Збереження культурної спадщини повинно увійти в моду. Процес цей іде повільно, але ми повинні досягти позитивних змін в цьому напрямку, - коментує подію Дмитро Зусманович. - Ми зобов'язані пам'ятати, що у відповіді за це перед своїми дітьми і онуками.

Традиційним на форумі стало вшанування видатних людей, які мають величезний вплив на збереження культурної спадщини та розвиток культури. Ось і нині видатні діячі культури і мистецтв, а також меценати були удостоєні високих відзнак. Приємно, що в рамках форуму був відзначений і наш земляк Дмитро Зусманович, який зробив великий внесок в розвиток культури та мистецтва Світового співтовариства. Йому вручено Медаль «За заслуги в культурі і мистецтві».

Показово, що номінує на цю нагороду Європейська Ліга Співдружностей, організована за участю Європейського геральдичного ради. Ліга засновує громадські нагороди;встановлює почесні звання; проводить відбір номінантів, розглядає клопотання про нагородження і стверджує представлення до нагород; організовує церемонії нагородження; підтримує міжнародні зв'язки з питань нагородження. В рамках низки проектів активно взаємодіє з європейськими партнерами різних форм власності, з представниками громадськості та засобами масової інформації.

Відзначимо, що поряд з Дмитром Зусманович за роки існування форуму такої нагороди були удостоєні Свєшнікова Олена Миколаївна - професор Московської державної консерваторії ім. П.І. Чайковського, заслужена артистка РФ, Тарковська Марина Арсенівна - член Російської академії кінематографічних мистецтв, Товста Наталія Володимирівна - письменниця, Зільберквіт Марк Олександрович - генеральний директор ВАТ «Видавництво Музика», президент Міжнародного благодійного фонду ім. П.І. Чайковського, Бак Дмитро Петрович - директор Державного літературного музею, Лермонтов Михайло Юрійович - Президент Асоціації «Лермонтовское спадщина».

Щиро вітаємо Дмитра Марковича із високою відзнакою і визнанням його заслуг на міжнародному рівні. Бажаємо здоров’я і творчої наснаги для нових звершень на культурній ниві.

Валерія Юстинюк