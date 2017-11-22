Wednesday, November 22, 2017
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Анотація на концертну програму «Музика рідного краю» 28.11.2017р.

Деталі
листопада 22, 2017

Дорогі друзі! Лише один день! До Вашої уваги – соціально-культурна акція «Музика рідного краю»!
Запорізька обласна філармонія пропонує вам поринути у чарівний світ пісні і музики.
28 листопада відбудеться презентація  рідного краю. Це – душевна концертна програма, яка наповнить ваші серця теплом і радістю.
Запорізька земля – це коштовний діамант, який сяє на всю країну своїм багатогранням творчих надбань, талановитими діячами культури й мистецтв,  музикантами й співаками.
Саме для вас на сцені гордість козацького краю – провідні колективи: академічний козацький ансамбль пісні і танцю «Запорожці», художній керівник – заслужений діяч мистецтв України Лілія Гринь, ансамбль бандуристів «Божена», керівник – заслужена артистка України Ольга Беженарь та артисти Запорізької обласної філармонії Людмила Уракова, Поліна Гонтар, Олександр Лихацький, Богдан Хижняк та багато інших.  
У концертній програмі прозвучать улюблені українські народні твори, найкращі класичні композиції та всесвітньовідомі хіти.
 З радістю чекаємо на зустріч з вами 28 листопада о 18.00 у концертному залі імені М.І. Глінки! Подаруйте собі свято музики й натхнення! Ціна квитка – 30 грн.

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