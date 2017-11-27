Деталі листопада 27, 2017

Підсумки Всеукраїнського конкурсу молодої української поезії та авторської пісні імені Марини Брацило „Хортицькі дзвони” традиційно будуть підбиті до дня

народження поетеси. Гала-концерт конкурсу та нагородження лауреатів пройде 1 грудня 2017 року о 16.00 в актовій залі Запорізького національного університету (ІІ корпус, 3 поверх, вул. Жуковського, 66-А).

З 2014 року, упродовж трьох років, Запорізький національний університет є організатором Всеукраїнського конкурсу молодої української поезії та авторської пісні імені Марини Брацило „Хортицькі дзвони”. Конкурс засновано в пам’ять про випускницю університету, поетесу та пісняра Марину Брацило, яка трагічно загинула в Києві влітку 2013 року.

Молода мисткиня залишила по собі яскраву творчу спадщину, засвідчивши своїм прикладом, що творче обдарування слід розвивати змолоду. Вік учасників від 15 до 25 років. Учасники конкурсу подавали 20-25 віршів у номінації „Поезія” або дві пісні в номінації „Авторська пісня”. Мова творів - українська.