Запоріжці побачать фільм «Кіборги» ще до прем'єри

Деталі листопада 27, 2017

27 листопада в кінотеатрі ім. Маяковського за підтримки облдержадміністрації відбудеться допрем'єрний показ фільму «Кіборги» режисера Ахтема Сеітаблаєва про оборону

Донецького аеропорту під час сучасної війни на Донбасі. На цій показ запрошуються перші глядачі - волонтери, представники ветеранських та громадських організацій, які отримають можливість першими безкоштовно переглянути новий фільм та зустрітися із його зірками. Всеукраїнська прем’єра фільму відбудеться у Києві, у День Збройних Сил України, 7 грудня 2017 року.

Початок прес-конференції 27 листопада в кінотеатрі ім. Маяковського о 16.00, автограф-сесія та фотосесія – з 18.10, допрем'єрний показ фільму «Кіборги» - о 18.30.

До Запоріжжя на зустріч із глядачами приїдуть продюсер фільму Іванна Дядюра, режисер фільму Ахтем Сеітаблаєв, сценарист фільму Наталя Ворожбит, актори Андрій Ісаєнко та В’ячеслав Довженко.

Фільм «Кіборги» – історія не лише про війну, а, головним чином, про сучасних героїв, які творять нашу нову Україну. Незважаючи на різницю у походженні та віці, їх об’єднала одна мета – захистити рідну землю від агресора. У фільмі показано силу духу наших героїв, їхнє бажання вистояти у цій війні заради створення нової вільної та щасливої країни. Для того, щоб передати атмосферу донецького аеропорту, автори стрічки побудували декорації, ідентичні справжнім розмірам колишнього аеропорту. Сценарій написаний на основі інтерв’ю та численних консультацій з учасниками АТО. П’ятеро головних героїв – це збірні образи, які написано з реальних кіборгів. Серед героїв фільму є представники Збройних сил та добровольчого підрозділу, юний патріот і дорослий боєць. Вікові обмеження фільму - з 16 років.