Книгарня «Є» та видавництво «Мандрівець» запрошують на презентацію книги Володимира Селезньова «Кремлівський плагіат: від «шапки Мономаха» до
кепки Ілліча», яка відбудеться 29 листопада за участю автора. Початок – о 18.30.
У Росії дуже полюбляють говорити про її самобутність, особливість, відмінність від інших, про оригінальність російської культури. Однак насправді багато чого, від самоназви і державних символів до таких побутових речей, як самовар і мотрійка, Росією запозичене.
У книжці докладно і аргументовано розвінчується міф про самобутність і винятковість Росії, розповідається про поширені хибні думки з приводу “тисячолітніх російських брендів”, що їх Кремль активно пропагує в усьому світі.
Для широкого кола читачів.
Володимир Селезньов — письменник, публіцист. Закінчив Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. Літературною творчістю займається з 1995 року. Публікував статті на історичні та мовні теми в газетах “Собор”, “Лица”, “День”. Автор книжок “Антропологія помилок та хибних думок”, “Мовні війни: Міф про "зіпсованість" української мови”.
Адреса Книгарні «Є»:
м. Запоріжжя
пр. Соборний, 137.
Тел.: (094) 885 3903
Вхід вільний.
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