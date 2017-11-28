Tuesday, November 28, 2017
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Всесвітнє свято в запорозькій громаді віри Бахаї

Деталі
листопада 28, 2017

У запорізькому осередку віри Бахаї святкували 200 річчя з дня народження пророка, вчителя, та засновники нового світового вчення- Бахаулли. «Земля – одна країна

і все людство - її громадяни»- наголосив в ХІХ сторітті Бахаулла.
Запорізький осередок віри Бахаї- це кількадесят послідовників вчення різних віків та професій, що об’дналися заради втілення ідеї перетворення світу. Святкували день народження вчителя спільної молитвою, змістовним спілкуванням, переглядом фільму, та звичайно тортом за столом, прикрашеним трояндами- улюбленими квітами Бахаулли.

 

Олександр Максимов текст, фото

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