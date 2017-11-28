Деталі листопада 28, 2017

Воїн, боєць, військовослужбовець, захисник – це слова, якими пронизано наше сьогодення, жорстоко розбурхане військовою агресією. Тож нині вкрай

важливим стає виховання молодого покоління з врахуванням реалій такого сценарію подій, і тому в навчально-виховний процес необхідно включати живе спілкування, зустрічі з національними героями, що поділяться власним досвідом, розкажуть «від першої особи» про життя та подвиги побратимів.

21 листопада відбулася творча зустріч з прототипами головних героїв роману Василя Шкляра «Чорне Сонце» бійців окремого загону спеціального призначення Національної гвардії України «Азов» старшого лейтенанта Олександра Канібора (позивний - Художник) та старшого сержанта Ігоря Медведя (позивний - Єгер) з ліцеїстами Запорізького обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою «Захисник».

З першої хвилини, щойно почесних гостей було представлено, розмова одразу стала активною, адже бійці розказували про своє життя, захоплення, переживання, багато жартували, співали пісні, розкривали секрети військової стратегії ліцеїстам. Аудиторія була сповнена духом патріотизму та побратимства.

Почесні гості урочисто вручили ліцеїстам прапор «Азов» з побажаннями: “Не втратити себе… і ми - Єдині”. Юні захисники України висловили щиру вдячні за можливість поспілкуватися з головними героями роману, які є багатством нашого народу.



Руслан Кулька