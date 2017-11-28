У Бердянську пройшла спартакіада для гуртківців з «Дружби»

Деталі листопада 28, 2017

У філії ЦДЮТ «Дружба», що у Бердянську, працюють сім гуртків, діти можуть розвиватися інтелектуально, творчо та спортивно. Тут діють гуртки бісероплетіння

й ліплення, гурток англійської мови, театральна студія «Дружба», студія текстилю "Креативний дизайнер", Шаховий гурток "Ерудит".

Спартакіада проходила в трьох видах: шашки, шахи та настільний теніс. У пінг-понгу змагалися три групи: молодша, середня та старша. В шашки та шахи змогли зіграти всі бажаючи.+

Учасники спартакіади були нагороджені солодкими подарунками та грамотами від комітету мікрорайону «Скловолокно». Центр розташований на вулиці Північній - для батьків приводити сюди дітей дуже зручно.

Діти з радістю ходять на заняття до центру. Тут вони не тільки знаходять нових друзів, а також вчаться чомусь новому