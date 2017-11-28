Wednesday, November 29, 2017
    .
    • .

Фестиваль краси у Запоріжжі

Деталі
листопада 28, 2017

У Запоріжжі, в виставковому центрі «Козак Палац», відбувся фестиваль «Дзеркало моди», на якому можна було взяти участь у майстер-класах, побути моделлю

і отримати гарний макіяж від справжніх професіоналів. Величезний зал виставкового центру розділили на безліч різноманітних локацій: для зачісок, манікюру, масажу, тощо. В рамках фестивалю краси відбулося й кілька конкурсів: з нарощування вій, створення весільних зачісок і укладок з кучериками. Всіх учасників судило експертне журі, а переможцям вручили кубки, медалі та призи.

 

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large98

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 



 

С наступающим 2017 03 12 01

kot

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

Создание сайтов DNL-студия
©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info 

 