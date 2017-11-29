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Тепле Різдво відбудеться у Запоріжжі

Деталі
листопада 29, 2017

Духовна Рада Християнських Церков Запорізької області, яка була присвячена підготовці святкування Різдва Христового, ухвалила  рішення про

проведення релігійними громадами разом з Департаментом культури, туризму, нацiональностей та релiгiй Запорiзької ОДА Запорізького обласного новорічно-різдвяного фестивалю – з 19 грудня 2017 р. по 7 січня 2018 р. Запоріжців та гостей міста очікують цікава святкова програма, духовні бесіди та чаювання разом з єпископами, пасторами та священиками різних конфесій.

 

Олена Гула

ТЕТЯНА ЯРМОХІНА, модератор міжконфесійних зустрічей, пастор церкви «Сіон», м. Запоріжжя:
Цього року вперше в історії України християни західного обряду святкуватимуть Різдво у вихідний день – 25 грудня. Традиційно вихідним залишається Різдво за східним календарем – 7 січня. Ми радо вітаємо дане рішення Верховної Ради, яке, сподіваємося, об’єднає громаду. Також є важливим, що у 2017 році запоріжці – християни різних Церков долучилися до миротворення. Ми провели спільні заходи: кількатисячний Міжконфесійний Великодній Марш, разом прибирали місто, продовжуємо проводити Молитовний майданчик щонеділі на Майдані Героїв біля Запорізької ОДА. До речі, 7 січня 2018 року звершиться вже двохсота молитва за нашу державу, яку християни Запоріжжя тримають з моменту анексії Криму та бойових дій на Донбасі. Ми запрошуємо усіх небайдужих до спільної молитви – 7 січня о 18.00 на Майдан Героїв.

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