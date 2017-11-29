Запорізький Молитовний майдан підтримує воїнів-захисників України

Деталі листопада 29, 2017

Щонеділі за будь-якої погоди молитва Господу Ісусу Христу за мир, злагоду та порозуміння в Україні збирає на Майдані Героїв у Запоріжжі сотні людей.

Перша молитва відбулася в суботу 15 березня 2014 року, напередодні «референдуму в Криму». З того часу кожну неділю с 1800 до 1900 і під палючим сонцем, і в дощ, і у заметіль Запоріжжя молиться на Майдані Героїв біля будинку облради.

07 січня 2018 року відбудеться ювілейна 200-та молитва.

Хоча основна наша мета – це молитва, як сказано в Святому Письмі (Біблії) 2 Хронік 7:14

«І впокоряться люди Мої, що над ними кличеться Ім’я Моє, і помоляться і будуть шукати Ім’я Мого і повернуть зо злих своїх доріг, то Я вислухаю з небес, і прошу їхній гріх, та й вилікую їхній Край», однак Молитовний майдан здійснив також і чимало добрих справ. За благодійні кошти, зібрані на майдані за період з березня 2014р. по грудень 2017р., та за кошти-пожертвування від прочан різних християнських конфесій і деномінацій учасниками Молитовного майдану зроблено багато.

Так, у 2014 році – це спорядження воїнів на суму понад 12 тисяч гривень, доплата за тепловізори та кровоспинні засоби. Доплата на облаштування, закупівлю обладнання, ремонт Запорізького військового госпіталю. Було придбано гласперленовий стерилізатор, три прасувальні преси, голкознищувачі, бактерицидні лампи, сепаратори для крові, на суму понад 35 тисяч гривень.

На блокпости були розвезені «буржуйки». Плідно працювали з майданом волонтери Олена Волкова, Діана Бабова, Надія Мороз, Наталія Овчаренко, які на передову для 93-ї бригади, 72-ї бригади, 8-го батальйону 24-ї бригади, батальйону «Скіф», 55-ї бригади, 56 бригади військової частини 1890, відправляли і смаколики, і одяг, і ліки для солдат, пили для заготівки дров, інше устаткування і навіть…отруту для мишей на суму понад 30 тисяч гривень.

За допомогою Молитовного майдану на передову їздять капелани Міжконфесійного батальйону капеланів: Юрій Федоренко, Стас Ляхович, Василь Меньшенін, Володимир Даценко, Костянтин Ярін, сума допомоги на паливо, та дарунки для солдат, передані через капеланів, склала понад 20 тисяч гривень.

У серпні та вересні 2015 року Молитовний майдан зібрав допомогу на сухі пайки для 80 бійців Об'єднаного загону Запорізької міліції для отправки їх під Маріуполь на суму понад 10 тисяч гривень.

У період з червня 2015 року по липень 2016 року за кошти зібрані на Молитовному майдані, понад 40 тисяч гривень, прочани християнських церков безкоштовно готували обіди для бійців, що проходили лікування в Запорізькій обласній лікарні.

А також прочани Молитовного майдану беруть активну участь у Дні милосердя, надають адресну допомога на лікування бійців…

Майдан молиться і творить добро: … «А роблячи добре, не знемагаймо, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо». (Біблія, до Галатів 6:9).

Тетяна Ярмохіна