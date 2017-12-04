«Пернач» запрошує на свято української пісні

Деталі грудня 04, 2017

Народний ансамбль Запорізької поліції «Пернач» запрошує шанувальників української пісні на концерт, який відбудеться 10 грудня

у Палаці культури «Титан». Початок о 14.00. Вхід вільний.

- У програмі концерту прозвучать 27 творів, з них 20 – нові, - розповів напередодні під час прес-конференції у прес-центрі «Журналіст» художній керівник колективу, підполковник поліції Олександр Мацкевич. - Концерт пройде з технічним оформленням, яке народні колективи ще не використовували – це буде нове слово у презентації народних пісень. Колектив «Пернач» вже 27 років дарує радість від спілкування з музикою та піснями своїм шанувальникам. -Ансамбль створено 10 листопада 1989 року полковником міліції Григорієм Вербицьким, який на той момент був заступником начальника обласного управління ДАІ. Довгі роки Григорій Митрофанович був художнім керівником колективу, писав для ансамблю пісні, ми їх співаємо і зараз. У репертуарі ансамблю – до 200 народних та авторських пісень. Про популярність ансамблю свідчить той факт, що нам подарували три пісні, написані про «Пернач» Зараз у складі колективу – 30 учасників, серед яких - ветерани міліції. Ансамбль виступає для бійців АТО, для дітей в інтернатах, на святах для запоріжців.

Народний ансамбль Запорізької поліції «Пернач» добре знають в Запорізькій області, у всій Україні, колектив брав участь у фестивалях в Польщі, Болгарії, Білорусі. Відома «родзинка» колективу – театралізація пісенних номерів. У репертуарі ансамблю «Пернач» як народні - українські, польські, болгарські, білоруські пісні, так і твори сучасних авторів. «Пернач» виконує також пісні на слова запорізьких авторів Пилипа Юрика, Григорія Лютого та інших. Аранжування виконують музиканти колективу – музичний керівник Павло Налівкін та мультиінструменталіст Наталія Костюк. В концерті 10 грудня також прозвучать вірші учасників колективу. Учасники «Пернача» підготували для своїх шанувальників ще чимало сюрпризів і обіцяють вразити новими гранями талантів.

Докладно історію колективу «Пернач» викладено на сайті http://www.pisni.org.ua/persons/3146.html

Відео виступів «Пернача» можна подивитися на каналі YouTube.