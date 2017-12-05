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Запорізька спадщина

Деталі
грудня 05, 2017

У Запорізькому палаці культури «Титан» обласний конкурс фольклорних колективів «Запорізька спадщина» зібрав понад 20 учасників з міст Запоріжжя,

Мелітополя, Енергодара, Токмака, а також Вільнянського, Василівського, Запорізького, Мелітопольського, Михайлівського, Кам’янсько-Дніпровського, Оріхівського, Приморського, Пологівського та Якимівського районів. В їх числі були носії «Степового розспіву Запорізького краю» — елементу нематеріальної культурної спадщини Запорізької області, що просувається до Національного реєстру України та міжнародних списків ЮНЕСКО. Це — народний фольклорний колектив «Надвечір’я» (керівник Ганна Трошина) з Кам’янсько-Дніпровського району, ради, ансамбль «Веснянка» (керівник Тетяна Сергєєва) Данилоіванівського сільського будинку культури Мелітопольського району та колектив «Токмачаночка» (керівник Ганна Левченко) Малотокмачанського сільського будинку культури Токмачанської ОТГ Оріхівського району

 

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