Деталі грудня 05, 2017

У Запорізькому палаці культури «Титан» обласний конкурс фольклорних колективів «Запорізька спадщина» зібрав понад 20 учасників з міст Запоріжжя,

Мелітополя, Енергодара, Токмака, а також Вільнянського, Василівського, Запорізького, Мелітопольського, Михайлівського, Кам’янсько-Дніпровського, Оріхівського, Приморського, Пологівського та Якимівського районів. В їх числі були носії «Степового розспіву Запорізького краю» — елементу нематеріальної культурної спадщини Запорізької області, що просувається до Національного реєстру України та міжнародних списків ЮНЕСКО. Це — народний фольклорний колектив «Надвечір’я» (керівник Ганна Трошина) з Кам’янсько-Дніпровського району, ради, ансамбль «Веснянка» (керівник Тетяна Сергєєва) Данилоіванівського сільського будинку культури Мелітопольського району та колектив «Токмачаночка» (керівник Ганна Левченко) Малотокмачанського сільського будинку культури Токмачанської ОТГ Оріхівського району