Деталі грудня 05, 2017

У Запоріжжі, у ПК «Орбіта», пройшла церемонія нагородження учасників та переможців міського конкурсу «Перлина Запоріжжя». Конкурс стартував

у жовтні. За місяць понад 700 запорізьких сімей подали на розгляд журі близько 300 робіт. Це малюнки, фотографії, поезія, проза, творчі вокальні та хореографічні виступи.

За підсумками конкурсу учасники отримали грамоти та пам'ятні призи. Переможцям заступник міського голови Анатолій Пустоваров вручив статуетки та цінні подарунки.