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Вальс під супровід військового оркестру 9-го полку оперативного призначення

Деталі
грудня 13, 2017

У ПК «Металургів» відбувся щорічний Волонтерський Бал, який був присвячений Всесвітньому Дню волонтера та Дню людини з інвалідністю. Для музичного супроводу цього заходу запросили оркестр військової частини 3029 Національної гвардії України на чолі з диригентом майором Ігорем Ромалійським.
Волонтерський захід відбувається 7-ий рік поспіль та збирає навколо себе громадських діячів, активістів, та людей з інвалідністю, для того, щоб привітати один одного зі святом.
Організатори балу дали змогу потребуючим людям з обмеженими можливостями зустрітись разом у святковій атмосфері та насолодитися кружлянням у вальсі. Для гостей балу також підготували святкову програму з виступами дітей та людей з обмеженими можливостями. Волонтери вітали один одного зі святом та отримували дарунки від партнерів та друзів цього благодійного заходу.
«Це справжнє свято для наших друзів та людей, які кожен день намагаються допомагати іншим. Дякуємо організаторам за їх прагнення створити для нас свято. Оркестр військової частини грав неперевершено відтворюючи справжню атмосферу балу, в якому так і хотілось танцювати… » - поділилась враженнями учасниця балу Ірина Корбань.


Олег Соловйов

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