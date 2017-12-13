Запорізькі артилеристи відзначили День Сухопутних військ

Деталі грудня 13, 2017

12 грудня, у розташуванні 55-ї окремої артилерійської бригади відбулись урочистості з нагоди святкування Дня Сухопутних військ України.



Командир бригади, полковник Сергій Брусов, у привітальному слові підкреслив важливість саме цього виду військ у зміцненні обороноздатності держави.

Шановні військовослужбовці! Я дякую вам за відмінну службу, за приналежність до найпотужнішого виду військ, який є головним носієм могутності Збройних Сил України. З такими вірними побратимами, як ви, я з готовністю прийму будь-який бій, - підкреслив полковник Брусов.

З нагоди свята наказом командира військової частини звання «старший солдат» отримали четверо військовослужбовців строкової служби та двоє артилеристів військової служби за контрактом. Кращі військовослужбовці також були відзначені грамотами та подяками.

Нагадаємо, День Сухопутних військ України відзначається в нашій державі вже двадцять років - згідно з Указом Президента України «Про День Сухопутних військ України» від 18 жовтня 1997 р. №1167/97.



Фото Андрія Безрука