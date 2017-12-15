Запорозькій академічний театр юного глядача відвідав з виставою Станицю Луганську

Деталі грудня 15, 2017

Днями КЗ «Запорозькій академічний обласний театр юного глядача» ЗОР за підтримки Департаменту культури, туризму, національностей

та релігій Запорізької обласної держадміністрації знову долучився до започаткованого Міністерством культури України Загальноукраїнського проекту культурної інтеграції «Український Донбас». Запорізькі актори повезли на Схід, до селища міського типу Станиця Луганська веселу та пізнавальну виставу «Україна – це Ми».

До місця призначення запорізькі артисти вирушили вночі, а на сцену перед юними та дорослими глядачами вийшли опівдні. Вистава пройшла з великим успіхом. Динамічна пригодницька вистава «Україна – це Ми» з перетвореннями, із заплутаними обставинами та несподіваними рішеннями захопить дітей, розкрила перед глядачами міфологічний світ країни, красу та самобутність української спадщини, показала дивовижних героїв. Запорізьким митцям вдалося захопити увагу та серця глядачів. Після вистави лунали доброзичливі відгуки, побажання побачити інші вистави театру. Колектив Запорозького академічного театру юного глядача запросили ще і ще виступати у Станиці Луганській. Найбільше порадували запоріжців радість в очах, привітність та щире спілкування.

Виступ запорізького театру в Станиці Луганській відбувся за сприяння голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Юрія Артеменка та голови ГО «Золоті Леви Чорної Сотні» Тараса Мацюка, за підтримки Запорізької обласної ради та Запорізької облдержадміністрації.

Директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації Владислав Мороко зазначив:

- Загальноукраїнський проект культурної інтеграції «Український Донбас» передбачає проведення культурних заходів в Донецькій і Луганській областях із залученням митців і творчих колективів з усіх областей України, а також установ, підпорядкованих Міністерству культури. Дуже важливо, що запорізькі митці привітали та підтримали наших співгромадян, які живуть в умовах війни. В рамках проекту вже два роки мистецькі колективи з усієї України відвідують великі міста, малі містечка та села Донецької і Луганської областей. В рамках проекту також творчі колективи Донецької та Луганської областей отримали можливість презентувати свою творчість для усієї країни, беручи участь у культурно-мистецьких акціях інших регіонів. Окрім культурно-мистецьких акцій, проект «Український Донбас» передбачає проведення різних соціальних акцій, спільних семінарів та науково-практичних конференцій, конкурсів, конференцій, телемостів, оn-line уроків, майстер класів та інших заходів, що об’єднають представників різних областей. Також тривають збір та передача книжок українською мовою, науково-популярних видань з історії Української держави, її культури, Збройних сил України бібліотекам Донецької та Луганської областей.