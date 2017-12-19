Деталі грудня 19, 2017

Віоліни Петриченко, українська піаністка родом із Запоріжжя, випускниця Запорізького музичного училища ім. П. Майбороди, дала різдвяний концерт

в резиденції посла України в ФРН у рамках прогами Року української мови і культури в Німеччині. У програмі прозвучали твори Василя Барвінського, Миколи Леонтовича та Юрія Шамо.

Настрій вечора поставив різдвяний цикл Барвінського (1888–1963). Доля композитора зі Львова трагічна: арештований в 1948 році за звинуваченням у шпигунстві і засуджений до 10 років ув'язнення в ГУЛАГу. Крім усього приниження, яке пережив маестро, він змушений був погодитися на публічне спалення всіх його робіт. Твори художника збирали вже після його смерті по крихтах, в різних країнах. «Представляти українську музику дуже важливо в Німеччині, в Європі в цілому. Це мій шлях єднання з Батьківщиною», - поділилась піаністка. За її словами, необхідність доносити українське музичне мистецтво до європейців вона відчула після Революції Гідності, коли зрозуміла, що практично немає справжніх професійних записів. Так народилася ідея створити альбом, в який увійшли твори Левка Ревуцького, Віктора Косенка, Миколи Колесси, Ігоря та Юрія Шамо - українських класиків XX століття. Він з'явився в Німеччині в 2015 році. Зараз в кожен свій концерт Віоліна обов'язково включає якісь твори співвітчизників.