Віденський бал у м. Бердянськ

Деталі грудня 26, 2017

П’ятий благодійний зимовий Віденській бал традиційно відбувся в у Бердянській школі №6 і став справжнім святом краси та витонченості.

Однією з найбільш хвилюючих подій балу став вихід дебютантів. Як відзначили ведучі заходу, це своєрідний іспит для тих, хто наважився приміряти на себе амплуа справжніх леді та джентльменів. Цьому заходу передували тривалі години репетицій. І на балу учасники і гості були просто вражені результатом: дебютанти підкорили публіку витонченими образами аристократів ХІХ століття.