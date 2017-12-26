Деталі грудня 26, 2017

На сцені палацу культури ім. Шевченка у Мелітополі відбулося свято моди «Твоя модна хвиля». Колекція одягу «Україна» від дизайнерки

Олени Ізотової, яка додає етнічні елементи у повсякденний, діловий, вечірній та верхній одяг, захопила публіку. Також глядачам була представлена зимова колекція одягу для дітей та дорослих, що включала базові речі, вечірнє вбрання та ексклюзивні моделі. Справжньою родзинкою модного показу стала вишукана колекція весільного вбрання від дизайнерки Маргарити Махмудової. На завершення заходу організатори влаштували приємний сюрприз для дітей воїнів АТО. Їм вручили омріяні подарунки, про які дітлахи написали у своїх листах Діду Морозу.