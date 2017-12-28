Віршовані рядки народжені серцем

Деталі грудня 28, 2017

Збірка запорізької поетеси Ірини Красницької «Посвята героям» народилася саме для того, щоб подвиги військовослужбовців 55-ої окремої Запорізької

артилерійської бригади залишилися у пам’яті народній навічно. На ідею подумки прожити із загиблими героями їх останню мить і викласти ці почуття у поезії авторку надихнув заступник командира бригади із виховної роботи підполковник Ігор Неминський. Він сам пройшов вогняними дорогами АТО, був поранений, мусив виконувати обов’язки щодо пошуку і поховання підлеглих. Тож і прагнув, аби хлопці бодай у своїх думках і почуттях залишилися тут, із нами, щоб надихали прийдешніх побратимів і захисників віддано, мужньо і з честю служити Українському народу.

Збірка вийшла у світ напередодні святкування 75-ої річниці з дня заснування 55-ої артбригади. Її презентація відбулася у прес-центрі Запорізької обласної організації Національної спілки журналістів України і стала справжньою подією у культурному житті області. Фактично це була зустріч із пам’яттю серця про тих, хто віддав найдорожче – своє життя за наше світле майбутнє. І це світле майбутнє прийшло до учасників презентації в образі талановитої молоді - юних музикантів, студентів Запорізького музичного училища ім. П.Майбороди. піаністи Артур остапчук і тарас Фащевський (клас педагога Людмили Кісіної) та скрипалька Катерина Кочергіна( клас педагога Євгена Гнєдаша) подарували прекрасну концертну програму, сповнену туги за передчасно загиблими молодими захисниками України( мінорні інвенції Баха), і разом з тим надихаючу на світле майбутнє( твори Алябєва і Метнера). Військовослужбовці, присутні на зустрічі, відмітили, що саме заради таких талановитих дітей України вони готові і надалі стійко переносити всі тяготи і небезпеки війни, і боротимуться до повної перемоги над ворогом.

Презентуючи збірку прес-офіцер бригади Андрій Безрук відмітив, що копітка робота над виданням тривала близько року. Ця книга унікальна, тому що все у ній зроблено силами військовослужбовців артбригади. Ілюстрації хлопці робили самотужки на власні мобільні телефони, а дизайн і верстку забезпечив молодший сержант Дмитро Верескун.

Книга вийшла в світ завдяки небайдужим людям. Особливу подяку військовослужбовці висловили авторці поезій Ірині Красницькій, творчому колективу газети «Запорізька правда», обласній організації НСЖУ, а також голові Запорізької обласної державної адміністрації Костянтину Брилю. Видання – не комерційний проект. Частина накладу буде передана до міських і шкільних бібліотек, а також презентовано родинам загиблих героїв.



Олександра Воронцова