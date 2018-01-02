Яскраве свято в Оріхові

Деталі січня 02, 2018

Вихованці Оріхівського будинку дитячої творчості за участю школярів об’єднаних територіальних громад стали учасниками святкової програми «Новорічні історії з музичної скриньки Зимової феї» залишила приємні враження у дітей та дорослих.

Разом з ведучою Любов’ю Яровою та її юною помічницею-- маленькою Чаклункою присутні у залі районного будинку культури мали змогу побачити на сцені справжню зимову казку.

Щирими оплесками нагороджували чудові виступи юних співаків і танцюристів . Високу виконавську майстерність і колоритні костюми продемонстрували вихованці хореографа Тетяни Барабановської, яка підготувала з дітьми оригінальні композиції і танцювальні фантазії і сама блискуче виступила на сцені,а також вихованці керівника студії естрадного співу Інеси Гальчанської,яка забезпечувала музичне оформлення святкового заходу.

У концерті взяли участь талановиті виконавці Влад Гудим,Альбіна Гальчанська, Лєра Качан, сестри Даша і Ліза Швець,Ліза Лісаченко, Євгенія Семенець,Дарина Сорокіна,Настя Дорошенко,Юля Пилявська, Євгенія Рябуха, Катя Безушко та інші.

До присутніх у залі з новорічними вітаннями та добрими побажаннями звернувся міський голова Оріхова Сергій Герасименко.

Подарунком від міськради був святковий феєрверк,який всі бажаючі могли побачити на площі Покровській.



Тамара КУРОЧКІНА.

м.Оріхів.