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Яскраве свято в Оріхові

Деталі
січня 02, 2018

Вихованці Оріхівського будинку дитячої творчості за участю школярів об’єднаних територіальних громад стали учасниками святкової програми «Новорічні історії з музичної скриньки Зимової феї» залишила приємні враження у дітей та дорослих.
Разом з ведучою Любов’ю Яровою та її юною помічницею--  маленькою Чаклункою присутні у залі районного будинку культури мали змогу побачити на сцені справжню зимову казку.
Щирими оплесками  нагороджували чудові виступи юних співаків і танцюристів . Високу виконавську майстерність  і колоритні костюми продемонстрували  вихованці хореографа Тетяни Барабановської, яка підготувала з дітьми оригінальні  композиції і танцювальні фантазії і сама блискуче виступила на сцені,а також вихованці керівника студії естрадного співу Інеси Гальчанської,яка забезпечувала музичне оформлення святкового заходу.
 У концерті взяли участь талановиті виконавці  Влад Гудим,Альбіна Гальчанська, Лєра Качан, сестри Даша і Ліза Швець,Ліза Лісаченко, Євгенія Семенець,Дарина Сорокіна,Настя Дорошенко,Юля Пилявська, Євгенія Рябуха, Катя Безушко та інші.
До присутніх у залі з новорічними вітаннями та добрими побажаннями звернувся міський голова Оріхова Сергій Герасименко.
Подарунком від міськради був святковий феєрверк,який всі бажаючі могли побачити на  площі Покровській.


 Тамара КУРОЧКІНА.
м.Оріхів.

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