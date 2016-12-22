Деталі грудня 22, 2016

Прес-служба ГУ ДСНС України у Запорізькій області повідомляє прогноз погоди у Запоріжжі та області.

23.12.16 - Хмарно з проясненнями, без істотних опадів, місцями ожеледиця, вітер східний, 5-10 м/с, температура повітря вночі 2-7о морозу, вдень від 2о морозу до 3о тепла.

24.12.16 - Хмарно з проясненнями, без істотних опадів, місцями ожеледиця, вітер, змінних напрямків 3-8 м/с, температура повітря вночі 4-9о морозу, вдень від 3о морозу до 2о тепла.