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Бійці ДСНС ліквідували пожежу в гаражі

Деталі
грудня 24, 2016

До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в гаражному кооперативі м. Енергодар, виникла пожежа. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в гаражі горять домашні речі та автомобіль Opel KADET загальною площею 24 кв.м.
О 19:11 рятувальники локалізували пожежу, а о 20:20 – повністю ліквідували, після чого провели пролив конструкцій для запобігання повторного виникнення пожежі .
Причини пожежі встановлюються. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування. Від ГУ ДСНС залучалося 2 одиниці техніки та 8 вогнеборців. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

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