За добу бійці ДСНС двічі допомогли водіям на автошляхах

Деталі грудня 26, 2016

За добу рятувальники двічі допомагали водіям на автошляхах області. Події сталися в Оріхівському та Більмацькому районах.

Перший випадок виник о 7 годині на автодорозі «Більмак-Бердянськ». Водій автомобіля «ТАТА» не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та самостійно виїхати не зміг.

Другий випадок стався об 11 годині на автодорозі «Запоріжжя-Маріуполь» за с. Преображенка. Водій легкового автомобіля ВАЗ-2110 не в порався з керуванням, з’їхав у кювет та самостійно виїхати не зміг.

Рятувальники, використовуючи гнучке зчеплення та пожежний автомобіль, витягнули автотранспортні засоби з кюветів на автодорогу, де вони продовжили шлях самостійно.

Всього для надання допомоги залучалось 2 одиниці спецтехніки та 6 рятувальників.

У період ускладнення погодних умов Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до водіїв транспортних засобів виконати роботи по сезонній заміні шин. У період негоди утримуйтесь від поїздок на великі відстані власним автотранспортом та автобусним сполученням. Водіям слід укомплектувати транспортний засіб сніговою лопатою, тросом, достатнім запасом пального та мати при собі термос із гарячим чаєм, заряджений мобільний телефон, теплі речі для можливості зігрітися у разі потрапляння у надзвичайну ситуацію. При виборі маршруту руху пріоритет бажано надавити дорогам державного значення. Не ризикуйте своїм життям, виїжджаючи на зимову дорогу в непідготовленому автомобілі.