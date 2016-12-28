Рятувальники провели профілактичну роботу в опіковому відділенні 5-ої міської лікарні

Деталі грудня 28, 2016

Напередодні довгоочікуваних зимових свят люди менш за все переймаються власною безпекою, а присвячують свої думки місцю проведення святкувань, подарункам та новорічному меню. У ейфорії громадяни забувають, що саме у передсвяткові дні зростає кількість надзвичайних подій, під час яких травмуються, або, навіть, гинуть люди. Через необачність громадяни отримують страшні травми та стають жертвами власної легковажності.

З початку 2016 року на території Запорізької області виникло 5110 пожеж, на яких загинуло 88 людей, травмувалося 58 осіб, з них – 4 дітей. За аналогічний період 2015 року загинуло 89 осіб, з них 1 дитина, травмовано 59 людей, з них 8 дітей. Завдяки оперативній роботі бійців ДСНС вдалося врятувати 164 особи, з яких 10 дітей (124 людини, 17 дітей у 2015 році). Найбільш поширені причини виникнення пожеж – необережне поводження з вогнем, дитячі пустощі з вогнем та порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації електроприладів та пічного опалення.

Для того, щоб убезпечити людей, особливо дітей від трагічних «зустрічей з вогнем», спеціалісти Головного управління ДСНС України у Запорізькій області разом з журналістами, в рамках акції «Зустрінемо Новий рік безпечно!» відвідали опікове відділення 5-ої міської. Рятувальники провели з людьми, які постраждали від вогню, роз’яснювальну бесіду, щоб запобігти повторному травмуванню.

Як зазначив анестезіолог блоку інтенсивної терапії опікового відділення 5 міської лікарні Олег Мангуренко: «На жаль, основна причина травмування громадян, які на сьогодні, знаходяться у реанімаційному відділенні, це необережне поводження з вогнем в стані алкогольного сп’яніння. Травми отримують і малі діти, які обпікаються через недбалість батьків. Найчастіше люди отримують травми у побуті через недотримання елементарних правил безпеки. Тож, якщо ви отримали опіки полум’ям – необхідно зняти одяг, адже це може сприяти поглибленню опіків. Якщо мова йде про опіки рідиною, ні в якому разі не можна змащувати місце мазями чи маслами. Треба тримати обпечене місце під холодною водою та обов’язково звернутись до спеціалістів», – зазначив Олег Іванович.

«Рятувальники звертаються до громадян з проханням дотримуватись правил безпеки життєдіяльності під час Новорічних свят, щоб убезпечити себе, життя й здоров’я своїх рідних і близьких. Будьте вкрай обережними з бенгальськими вогнями, свічками, петардами та феєрверками. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки при влаштуванні ялинки і тоді зимові свята залишать тільки приємні спогади. Крім цього, наголошуємо на необхідності дотримання елементарних правил безпеки при експлуатації електро- та газових приладів, а також пічного опалення. Бережіть себе та життя своїх близьких», – наголосила т.в.о начальника сектору зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю капітан служби цивільного захисту Юлія Цівірко.

Крім того, фахівці ГУ ДСНС України у Запорізькій області та медики нагадують, що з настанням холодів виникає ще одна загроза для людей – переохолодження або обмороження організму людини. Мороз небезпечний для ослаблених, втомлених, голодних, хворих людей. Легко піддаються впливу холоду люди в стані алкогольного сп'яніння. Не можна носити тісний одяг та взуття. Це викликає порушення кровообігу, в результаті чого небезпека збільшується. Насамкінець, не забувайте, що найкращий спосіб вийти з неприємної ситуації – це не потрапити до неї. Рятувальники бажають вам веселої, а головне, безпечної Новорічної забави!