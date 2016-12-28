У Запорізькій області вогнеборці ліквідували пожежу у житловому будинку

Деталі грудня 28, 2016

26 грудня о 18:54 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в одноповерховому житловому будинку по вул. Шевченка с. Новомиколаївка Оріхівського району, виникла пожежа.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в кімнатах приватного житлового будинку горять меблі та домашні речі загальною площею 18 кв.м.

О 19:25 рятувальники локалізували пожежу, а о 21:05 – повністю ліквідували, після чого провели пролив конструкцій для запобігання повторного виникнення пожежі .

Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування. Від ГУ ДСНС залучалося 1 одиниця техніки та 5 вогнеборців. Пор це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

Головне управління ДСНС України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням проявляти особливу пильність та обережність при використанні обігрівачів, газового та пічного опалення, а також електричного обладнання. Ретельно дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності. Пам'ятайте: несправне пічне опалення, використання саморобних електрообігрівачів, порушення правил експлуатації газового обладнання, паління у ліжку в нетверезому стані – основні причини пожеж та загибелі людей на них.