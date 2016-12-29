Режим роботи запорізьких Центрів обслуговування платників у новорічні та різдвяні свята

Деталі грудня 29, 2016

З метою організації якісного обслуговування платників податків, запобігання виникненню можливих ризиків несвоєчасного та неякісного прийняття податкової звітності та надання адміністративних послуг, Державна фіскальна служба України затвердила наступний режим роботи ЦОП у святкові та вихідні дні:

31 грудня 2016 року — робочий день у режимі чергування до 13-00;

6 січня 2017 року — відповідно до законодавства про працю робочий день скорочено на одну годину;

9 січня 2017 року — робочий день у режимі чергування до 18-00;

3, 4, 5 січня 2017 року — робочі дні відповідно до затверджених графіків роботи ЦОП;

1, 2, 7, 8 січня 2017 року — вихідні дні.

Про це повідомляє Головне управління ДФС у Запорізькій області.