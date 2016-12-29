Friday, December 30, 2016
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Прогноз погоди на 30 - 31 грудня 2016 року

Деталі
грудня 29, 2016

Прес-служба ГУ ДСНС України у Запорізькій області повідомляє прогноз погоди у Запоріжжі та області.
30.12.16 - Хмарно з проясненнями, вночі сніг, вдень опади, місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 1-6о морозу, вдень 0-5о морозу.
31.12.16 - Хмарно з проясненнями, без істотних опадів, місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 7-12 м/с, температура повітря вночі 3-8о морозу, вдень 0-5о морозу.

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