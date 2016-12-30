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Напередодні Новорічних свят рятувальники закликають громадян зустрічати 2017 рік безпечно

Деталі
грудня 30, 2016

Новорічні та різдвяні свята наближаються і вже завтра в кожній оселі люди зустрічатимуть рік червоного півня. Однак, під час святкування багато хто забуває, що атмосфера свята не завжди несе тільки радість та веселощі, але й приховує у собі небезпеку. При порушенні правил безпеки життєдіяльності та протипожежних заходів свято, на жаль, може перетворитись на справжню трагедію.
Тож, напередодні святкування Нового року, 30 грудня рятувальники провели профілактичний рейд на центральному ринку міста Запоріжжя, аби свята не були затьмарені надзвичайними подіями.
Спеціалісти Служби порятунку нагадали громадянам правила пожежної безпеки під час новорічних святкувань та правила поводження з піротехнічними засобами, роздали профілактичні листівки, буклети та відомчу газету «Ситуація».
Під час проведення інструктажів особливу увагу рятувальники зосередили на використанні несертифікованих гірлянд сумнівної якості та піротехнічних виробів. Також, співробітники Служби порятунку детально розповіли про основні порушення правил пожежної безпеки, які можуть призвести до виникнення пожеж, ускладнити гасіння загоряння, а іноді - призвести до травмування чи загибелі людей.

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