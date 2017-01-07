За 2016 рік у Запорізькій області надійшло понад 10 мільярдів гривень податків і зборів

Деталі січня 07, 2017

За 2016 рік запорізькі платники забезпечили до бюджетів усіх рівнів 10 мільярдів 145 мільйонів гривень. Як повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, рівень надходжень попереднього року перевищено на 3,7 мільярда гривень.

– Перевиконання дохідної частини як державного, так й місцевих бюджетів зафіксовано за всіма бюджетоутворюючими податками. До бюджету країни за рік при індикативі у 3,7 мільярда спрямовано понад 4,2 мільярда, до місцевих скарбниць сплачено 5,9 мільярда при прогнозах у 4,9 мільярда. Бюджети громад отримали майже мільярд гривень додаткових коштів, – зазначила Юліана Козаченко.

Із загальної суми надходжень до держбюджету близько 1,9 мільярда гривень – сплата податку на додану вартість. Це на 889 мільйонів більше за рівень 2015 року та на 137 мільйонів перевищує індикатив на 2016 рік.

Податку на доходи фізичних осіб сплачено до бюджету країни понад 1 мільярд, що на 363 мільйони більше, ніж у попередньому році, та на 148 мільйонів випереджає прогнози на рік.

Запорізькі підприємства перерахували 503 мільйони податку на прибуток при очікуваній сумі 424 мільйони. Порівняно з 2015 роком надходження зросли на 179 мільйонів.

На підтримку Збройних сил України запоріжці спрямували 341 мільйон гривень військового збору. Також значні суми до держбюджету надійшли у вигляді рентної плати та плати за використання природних ресурсів – 285 мільйонів.

Про це повідомляє Головне управління ДФС у Запорізькій області.