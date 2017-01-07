Під час ліквідації пожежі вогнеборці врятували власника квартири

Деталі січня 07, 2017

4 січня о 16:35 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в п’ятиповерховому будинку по вул. 50 років Перемоги м. Мелітополь, виникла пожежа.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в кімнаті на четвертому поверсі п’ятиповерхового будинку, в житловій кімнаті горять домашні речі загальною площею 3 кв. м. На момент виникнення пожежі, в квартирі знаходився 46-річний власник, який не міг самостійно покинути небезпечне місце. Рятувальники винесли чоловіка на свіже повітря та передали працівникам швидкої допомоги.

Вже о 16:43 пожежу локалізували, а о 16:48 повністю ліквідували горіння. Причини пожежі встановлюються. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалося 1 одиниця техніки та 5 вогнеборців.

Головне управління ДСНС України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням проявляти особливу пильність та обережність при використанні обігрівачів, газового та пічного опалення, а також електричного обладнання. Ретельно дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності. Пам'ятайте: несправне пічне опалення, використання саморобних електрообігрівачів, порушення правил експлуатації газового обладнання, паління у ліжку в нетверезому стані – основні причини пожеж та загибелі людей на них.